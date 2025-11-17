Депутат Нилов заявил, что вычет выходных дней из отпуска увеличит нагрузку на бюджет

Председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил NEWS.ru , что увеличение числа отпускных дней за счет вычета выходных увеличит нагрузку на бюджет. При этом он не исключил, что правительство может поддержать эту идею.

По словам депутата, дополнительные отпуска станут серьезной нагрузкой на федеральный и региональный бюджеты, а также на работодателей.

«Если инициативу внесут, мы ее рассмотрим. Все зависит от позиции правительства и социальных партнеров трехсторонней комиссии, тогда можно говорить о перспективах принятия», — пояснил Нилов.

Он подчеркнул, что отдых важен для граждан, так как дает им время для заботы о здоровье и личных интересах. Однако текущая практика показывает, что многие работники в России годами не используют отпуска, и эти дни накапливаются.

«Звучит, конечно, привлекательно — дополнительные дни отпуска. Но надо понять, какие будут последствия, готово ли на это пойти правительство, профсоюзы, социальные партнеры и работодатели», — заключил Нилов.