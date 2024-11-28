Депутат Нилов заявил, что на вредных производствах есть пригодные для подростков рабочие места

Перечень предприятий, где допустимо работать подросткам, необходимо расширить, потому что даже на вредных для них можно найти безопасную должность. Такое мнение в разговоре с «Ридусом» выразил Председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, не нужно допускать подростков в цеха с вредными веществами или ядохимикатами. Но они могли бы выполнять работы по благоустройству территории.

Нилов подчеркнул, что при том подходе к труду подростков, который действует сейчас в опасных профессиях, молодежь при получении среднего специального образования сталкивается проблемами поиска работы.

