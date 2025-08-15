Депутат Нилов заявил, что изменения в расчете среднего заработка не затронут отпускных

С 1 сентября в России вводится новый порядок расчета среднего заработка. Председатель комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил сайту телеканала «Звезда» , что изменения коснутся только выплаты выходного пособия и не затронут расчет отпускных.

По словам депутата, с 1 сентября текущего года до 30 сентября 2031 года будет использоваться новый механизм расчета среднего заработка, который учитывает выплаченное работнику поощрение.

Нилов уточнил, что выходным пособием называют выплаты, которые полагаются работникам в определенных ситуациях, таких как изменение штатного расписания, состояние здоровья сотрудника или условия труда.

«Например, штатное расписание изменяется, по состоянию здоровья сотрудник не может дальше на соответствующей позиции продолжать работу. Например, условия труда не позволяют работнику дальше продолжать работать на данной позиции, преобразования, реструктуризации организации. Это не расчет среднего заработка для того, чтобы выплатить отпускные или компенсировать не истраченную часть отпуска», — прокомментировал парламентарий.