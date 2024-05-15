Депутат Нилов: в списке запрещенных для водителей препаратов необходимо прописать дозировки | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:17 Депутат Нилов: в списке запрещенных для водителей препаратов необходимо прописать дозировки

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В России необходимо составить перечень не лекарственных веществ, после употребления которых нельзя садиться за руль, а именно препаратов с конкретными дозировками. Об этом сообщил депутат Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов «Национальной службе новостей».

По его словам, автомобилистам необходимо доступным языком объяснить, какие препараты и в какой дозе можно употреблять перед вождением. Список должен быть понятным и утвержденным.

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Кроме того, необходимо определить концентрацию препарата в крови. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда за прием валидола лишают права управлять автомобилем, отметил Нилов.