Депутат Нилов: в 2025 году социальные пенсии проиндексируют на 15%

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал RT о принципах индексации социальных пенсий.

По словам депутата, 1 апреля 2025 года планируется увеличение социальных пособий, основанное на росте прожиточного минимума. Размер индексации составит около 15%, и необходимые средства для этого уже выделены, пояснил парламентарий.

В настоящее время в России насчитывается 3,5 миллиона получателей таких льгот. К ним относятся дети, потерявшие родителей, инвалиды, а также пожилые люди, не имеющие достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии, добавил Нилов.