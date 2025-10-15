Депутат Нилов указал на риски реформы утильсбора

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на подводные камни запланированной реформы утилизационного сбора. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам депутата, соответствующие изменения приведут к расширению рынка подержанных запчастей, появлению полулегальных производств и устареванию автопарка.

«Все это в конечном счете будет, во-первых, бить по карману наших потребителей. А во-вторых, обязательно будут пострадавшие, кто попал в безвыходную ситуацию», — заявил парламентарий.

Подводя итог, Нилов обратил внимание на вопрос безопасности, который может стать актуальным из-за реформы.