Депутат Нилов связал нелегальную торговлю на южных курортах с попустительством местных властей

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обсудил в эфире радиостанции Sputnik несанкционированную торговлю, процветающую на южных курортах.

В разгар туристического сезона на побережьях активизируется нелегальная торговля продуктами и алкоголем. По словам депутата, этот бизнес процветает при попустительстве местных властей.

«С одной стороны, у пенсионеров изымают выращенные своими руками продукты, а с другой — на пляжах свободно торгуют сомнительным алкоголем и едой, приготовленной в антисанитарных условиях», — отметил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что за незаконной торговлей часто стоят коррупционные схемы. Он призвал правоохранительные органы обратить на это пристальное внимание.