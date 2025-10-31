Депутат Нилов рассказал о планах проиндексировать маткапитал с учетом фактической инфляции

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT подчеркнул, что запланирована индексация маткапитала с учетом фактической инфляции.

«Средства в бюджете на это уже предусмотрены. Это публичные обязательства, и все они финансово подкреплены», — отметил Нилов.

Он добавил, что если маткапитал не был получен за первого ребенка, его можно получить за второго в установленном размере.

Также депутат поднял вопрос о рассмотрении возможности выплаты маткапитала на третьего и последующих детей, предложив увеличивать номинал более быстрыми темпами, чем просто индексация по инфляции.