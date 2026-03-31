Депутат Нилов рассказал, что авторы законопроекта о сталкерстве серьезно доработали инициативу

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Life.ru , что авторы законопроекта о наказании за навязчивое преследование серьезно доработали инициативу после предыдущего отказа.

По словам депутата, прошлую версию документа отклонили из-за недостаточно четкого разграничения деяний, которые предлагалось закрепить в новой норме.

«Предыдущая версия нашего законопроекта по защите от сталкинга была отклонена из-за отсутствия "достаточно четкого разграничения деяний, закрепляемых в проектируемой норме". На этот раз постарались учесть все рекомендации и детально проработали инициативу», — пояснил Нилов.

Он подчеркнул, что действующая нормативная база сегодня недостаточна как для противодействия преследователям, так и для преодоления формального подхода со стороны правоохранителей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за сталкинг. Под ним понимаются систематические нежелательные действия против воли человека, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе через интернет.