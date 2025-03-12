Депутат Нилов призвал увеличить квоту парковочных мест для людей с инвалидностью

В России предложили создать гибкую систему парковки, которая будет учитывать интересы людей с инвалидностью. С такой инициативой выступил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил RT .

Депутат предложил увеличить количество мест для инвалидов на парковках от 10% до 20%. Соответствующее обращение направлено на имя министра транспорта Романа Старовойта и на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парковочными местами со специальным знаком могут бесплатно пользоваться инвалиды I, II и III группы, а также те, кто их перевозит. Однако, как отметил парламентарий, на практике выделенной квоты часто не хватает. Нилов призвал сделать разные квоты для разных социальных объектов в зависимости от их формата и количества посетителей.