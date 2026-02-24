Депутат Нилов призвал учесть текущие проблемы режима самозанятого

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью RT обозначил недостатки режима самозанятого, которые необходимо учесть при его обновлении в 2029 году.

Нилов подчеркнул, что текущие правила режима самозанятого не будут меняться до 2028 года. Однако уже сейчас нужно учитывать замечания, чтобы определить новые правила и понять, что придет на смену.

«У части самозанятых не формируются пенсионные права. Только добровольно. А добровольно очень мало кто начал формировать. Это проблема на будущее, потому что пенсии не формируются», — обратил внимание депутат.

По его словам, также существует проблема, когда работодатели подменяют трудовой договор отношениями юридического лица с самозанятым.