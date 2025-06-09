Депутат Нилов призвал оказывать психологическую помощь молодым матерям

Вопрос поддержки молодых матерей является актуальным и важным. Психологическая и материальная помощь необходимы женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Депутат отметил, что подобные заявления не преследуют цель пропаганды родов в школьном возрасте.

«Надо было просто сказать, что в молодом возрасте, не указывать возраст, не указывать школьные учебные заведения. И правильно это разъяснить, не стимулируя», — пояснил парламентарий.

По его словам, в данном случае речь идет о поддержке молодых семей, без привязки к конкретному возрасту. Основная проблема в восприятии идеи заключается в неправильном понимании формулировки: складывается впечатление, будто государство стимулирует роды среди школьниц, что неверно, пояснил Нилов.