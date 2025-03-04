Депутат Нилов предложил запретить лицам до 21 года пользоваться каршерингом

В Государственной думе предложили ограничить доступ к каршерингу для лиц младше 21 года. Инициатива принадлежит главе комитета по труду Ярославу Нилову (ЛДПР). В обращении к министру транспорта Роману Старовойту он также предлагает оборудовать автомобили алкозамками и ограничить их скорость до 120 километров в час, пишет сайт RT .

По словам депутата, СМИ все чаще сообщают о ДТП с участием каршеринга. Так, недавно в Нижнем Новгороде 18-летний водитель на арендованной машине не справился с управлением и на скорости 150 километров в час влетел в остановку. Реклама каршеринга, где уже снижен возраст аренды до 18 лет и нет требований к стажу, выглядит неуместной, считает парламентарий.

Нилов подчеркнул, что в этой сфере необходимо навести порядок. Среди первоочередных мер — ограничение доступа к аренде автомобиля лиц младше 21 года, минимальный стаж вождения — 1,5 года, установление алкозамков и ограничения скорости. Также народный избранник предложил блокировать двигатель дистанционно и убрать парковочные привилегии для каршеринга.