Депутат Нилов предложил снова поднять вопрос о введении выплат для супругов за долгий брак

В честь празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля, в Госдуме выдвинули идею возобновления рассмотрения законопроекта о поощрительных выплатах за длительный брак. Об этом «Абзацу» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно предложению, пары могли бы получать финансовые бонусы в соответствии с продолжительностью брачных уз: 20 тысяч рублей к двадцатилетию совместной жизни, 25 тысяч к двадцатипятилетию и так далее. Вплоть до 70 тысяч рублей за семидесятилетие супружества.

Однако законопроект так и не был принят даже на первом чтении и был отложен.

«Мы же предложили на федеральном уровне закрепить, чтобы вне зависимости от бюджетов регионов такие выплаты были. <…> Поэтому мы дальше будем это двигать, опускать руки не намерены. Если нужно, будем менять и дорабатывать предложение», — отметил Нилов.

Он добавил, что на данный момент стимулирующие выплаты для пар, проживших вместе долгие годы, предусмотрены лишь в отдельных регионах России.