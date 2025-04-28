Депутат Нилов посоветовал просматривать вакансии на портале «Работа России»

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал в беседе с News.ru , где искать актуальные вакансии.

По его словам, соискатели могут узнать о предложениях от нанимателей через государственный портал «Работа России». Ресурс представляет собой федеральный банк данных и дает широкие возможности для трудоустройства и профессионального развития.

«Многие не знают про него. А это тем временем наш федеральный банк вакансий, туда можно и резюме разместить, и посмотреть работодателей, кого ищут на рынке труда, и подобрать себе профессию», — пояснил депутат.

Парламентарий также рассказал о возможности получить дополнительное образование благодаря сервису.