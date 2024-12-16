Депутат Нилов объяснил, почему предпочтет перевод на удаленку вместо больничного

Перевод на удаленку вместо больничного в случае болезни поможет работнику не потерять в деньгах. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он отметил, что в определенных случаях работодатели в России предлагают уходить на удаленную работу вместо больничного при легком недомогании.

«При таком формате приболевший работник получит право выбора: либо уйти на больничный, но при этом потерять в деньгах, либо работать из дома и сохранить полный заработок, если состояние здоровья позволяет это делать. Решение об удаленной работе будет приниматься с согласия, как работника, так и работодателя», — сказал парламентарий.

Нилов добавил, что сам редко болеет, поскольку ведет здоровый образ жизни.

«Каждую неделю окунаюсь в источнике, где вода всего четыре градуса. Редко болею, но мне больничный не выписывали», — добавил депутат.

Ранее россиянам объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных.