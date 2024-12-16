Депутат Нилов объяснил, почему предпочтет перевод на удаленку вместо больничного
Депутат Нилов назвал плюсы перевода на удаленку перед больничными
Перевод на удаленку вместо больничного в случае болезни поможет работнику не потерять в деньгах. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Он отметил, что в определенных случаях работодатели в России предлагают уходить на удаленную работу вместо больничного при легком недомогании.
«При таком формате приболевший работник получит право выбора: либо уйти на больничный, но при этом потерять в деньгах, либо работать из дома и сохранить полный заработок, если состояние здоровья позволяет это делать. Решение об удаленной работе будет приниматься с согласия, как работника, так и работодателя», — сказал парламентарий.
Нилов добавил, что сам редко болеет, поскольку ведет здоровый образ жизни.
«Каждую неделю окунаюсь в источнике, где вода всего четыре градуса. Редко болею, но мне больничный не выписывали», — добавил депутат.
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