Депутат Нилов негативно оценил идею лишения пенсий «тунеядцев»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Москве 24» , что любой гражданин имеет право на социальную пенсию, даже если он не работал официально.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил лишить пенсий тех, кто ни дня не работал, и внести соответствующие поправки в Конституцию РФ. Он также призвал повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения социальной пенсии, и разработать программы поддержки для граждан без официального трудового опыта, написал «Абзац».

Попов подчеркнул необходимость стимулировать добровольные накопления граждан через налоговые льготы и гарантии сохранности пенсионных сбережений. По его мнению, пенсионная реформа повысит ответственность россиян за свое будущее.

Нилов, напротив, негативно оценил идею лишения пенсий и отметил, что любой гражданин имеет право на пенсию согласно Конституции и действующему законодательству. Если человек проработал всю жизнь неофициально или провел время в тюрьме, он все равно имеет право на социальную пенсию, хотя возраст ее назначения на 5 лет выше, чем у страховой пенсии.

Депутат указал, что неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума. Если пенсия меньше этого уровня, то из бюджета производится доплата. Отмена соцпенсий не приведет к увеличению выплат для получателей страховой пенсии, так как пенсионное законодательство многогранно и для каждой категории действуют свои нормы.