Депутат Нилов негативно оценил идею лишения пенсий «тунеядцев»
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Москве 24», что любой гражданин имеет право на социальную пенсию, даже если он не работал официально.
Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил лишить пенсий тех, кто ни дня не работал, и внести соответствующие поправки в Конституцию РФ. Он также призвал повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения социальной пенсии, и разработать программы поддержки для граждан без официального трудового опыта, написал «Абзац».
Попов подчеркнул необходимость стимулировать добровольные накопления граждан через налоговые льготы и гарантии сохранности пенсионных сбережений. По его мнению, пенсионная реформа повысит ответственность россиян за свое будущее.
Нилов, напротив, негативно оценил идею лишения пенсий и отметил, что любой гражданин имеет право на пенсию согласно Конституции и действующему законодательству. Если человек проработал всю жизнь неофициально или провел время в тюрьме, он все равно имеет право на социальную пенсию, хотя возраст ее назначения на 5 лет выше, чем у страховой пенсии.
Депутат указал, что неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума. Если пенсия меньше этого уровня, то из бюджета производится доплата. Отмена соцпенсий не приведет к увеличению выплат для получателей страховой пенсии, так как пенсионное законодательство многогранно и для каждой категории действуют свои нормы.