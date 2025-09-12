Депутат Никитин указал на возможность ошибочных ограничений на снятие наличных в банкоматах

Установление лимита на снятие наличных средств направлено на обеспечение безопасности, однако иногда наблюдаются нарушения работы программного обеспечения, приводящие к несправедливым ограничениям честных пользователей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, подобные ситуации могут возникать из-за технических неполадок в системах контроля или осуществления клиентами нетипичных транзакций.

«Гражданам стоит проверять все уведомления и не игнорировать сообщения о подозрительных операциях. Также можно снимать крупные суммы заранее, лучше в отделении банка, если планируются значительные траты», — отметил парламентарий.

Он также рекомендовал клиентам использовать исключительно проверенные мобильные приложения и веб-ресурсы банков, оперативно контактировать с технической поддержкой в случае возникновения трудностей и применять дополнительные защитные меры, сохраняя платежные карточки и телефоны при себе, добавил «Взгляд».