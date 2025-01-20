Депутат Никитин: уход за пожилым человеком поможет увеличить будущую пенсию

Россияне могут повысить свою будущую пенсию, если будут официально трудоустроены и воспользуются предусмотренными законом способами. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Московской областной думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По его словам, прежде всего, нужно иметь официальное трудоустройство с «белой» заработной платой.

«Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты, например, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, вложение материнского капитала в пенсионные накопления, оформление ухода за пожилым человеком или с инвалидностью», — объяснил парламентарий.

Ежемесячный взнос по 500 рублей на негосударственный пенсионный счет поможет каждый год увеличивать свой доход на 5%. Это значит, что через 10–20 лет пенсия станет выше примерно на 10–15%, чем у тех, кто полагается только на выплаты от государства.

Уход за пенсионером старше 80 лет или человеком с инвалидностью дает дополнительные пенсионные баллы. Так, за каждый полный год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что в 2025 году составит прибавку к пенсии в размере 256,96 рубля, подчеркнул Никитин.