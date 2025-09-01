Депутат Никитин призвал доверять только официальным источникам с 1 сентября

Россиянам предстоит соблюдать определенные правила ввиду введения запрета на поиск экстремистской информации онлайн. Подробнее рассказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, обычный гражданин не располагает исчерпывающим списком запрещенных ресурсов Министерства юстиции, ежегодно подлежащих регулярному пополнению. Чтобы защититься от рисков, парламентарий рекомендовал избегать потенциально опасных ссылок и установок нелегального программного обеспечения,

«Стоит доверять только официальным источникам. Устанавливать только лицензионное ПО с функциями родительского контроля и антивирусной защитой», — отметил депутат.

Никитин также призвал органы власти усовершенствовать механизмы автоматической фильтрации контента и разработать удобный порядок оспаривания неправомерных ограничений.