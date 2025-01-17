Депутат Немкин указал на опасность DDoS- и фишинговых ботов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT обозначил наиболее опасные виды ботов, действующих в интернете.

По словам депутата, одним из самых коварных типов являются фишинговые боты. Эти программы распространяют ссылки на фальшивые веб-сайты, цель которых — украсть личные данные пользователей, включая логины, пароли и банковские реквизиты. Фишинговые боты активно используют электронную почту, мессенджеры и социальные сети, выдавая себя за официальные уведомления от популярных брендов или сервисов.

Парламентарий назвал еще одной угрозой DDoS-боты. Такие программы генерируют массовые запросы к серверам, вызывая их перегрузку и делая недоступными для обычных пользователей. Атаки такого рода могут привести к утечкам конфиденциальной информации, финансовым потерям и нарушению нормальной деятельности предприятий.