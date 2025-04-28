Депутат Немкин: родителям необходимо научить детей не доверять незнакомцам в играх

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о способах защиты детей в онлайн-пространстве. В интервью RT он поделился советами о том, как научить детей распознавать уловки мошенников.

«Чтобы обезопасить ребенка от обмана в играх, важно научить его распознавать опасные ситуации», — отметил депутат.

Злоумышленники часто предлагают бесплатную игровую валюту, редкие предметы или подписку в обмен на выполнение заданий. Например, за доступ к телефону родителей или сообщение кодов из смс.

По словам Немкина, такие предложения — это уловка для получения доступа к финансам или аккаунтам. Депутат призвал объяснять детям, что бесплатные бонусы не требуют ввода личной информации.

Кроме того, родителям необходимо научить детей не доверять незнакомцам в играх. Мошенники могут выдавать себя за друзей или представителей технической поддержки, чтобы выманить логины и пароли.