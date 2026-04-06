Депутат Немкин рассказал о схеме обмана с психологическим давлением через онлайн-игры

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей и подростков. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, злоумышленники находят школьников в игровых чатах и переводят общение в мессенджеры под предлогом обсуждения игровых моментов. Затем они выдают себя за «сотрудников кибербезопасности» и начинают оказывать психологическое давление на детей.

Мошенники сообщают ложную информацию о якобы совершенных правонарушениях, обвиняют в передаче данных «иностранным спецслужбам» и угрожают задержанием. После этого они принуждают несовершеннолетних к хищению денежных средств у родителей с последующей передачей курьерам.