Депутат Немкин рассказал о схемах мошенников со сбором средств для неизлечимо больных

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в интервью RT рассказал о мошеннических схемах со сбором средств для неизлечимо больных.

«Такие схемы циничны, поскольку играют на сострадании и желании помочь. Преступники используют реальные трагедии», — отметил он.

По его словам, эти действия подрывают доверие к благотворительности. Жертвы обмана в будущем могут отказаться помогать тем, кто действительно нуждается.

Чтобы не стать жертвой мошенников, депутат советует тщательно проверять информацию перед отправкой денег. Он уточнил, что надежные фонды всегда предоставляют прозрачную отчетность, имеют регистрацию и официальные реквизиты.

Также стоит насторожиться, если сбор ведется от неизвестных активистов без юридического оформления. Если используются агрессивные призывы сделать репост без возможности задать вопросы или получить подробную информацию — это тоже тревожный сигнал.