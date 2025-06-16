Депутат Немкин рассказал о новой схеме мошенничества с поддельными визовыми центрами

С наступлением летнего сезона многие предвкушают отдых за границей, но радость от путешествия может быть испорчена из-за действий кибермошенников. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин поделился с Life.ru информацией о новой схеме обмана.

По словам Немкина, злоумышленники создают фальшивые сайты, которые имитируют ресурсы страховых компаний и визовых центров. Они регистрируют домены, очень похожие на официальные, и размещают на них привлекательные предложения: быстрое оформление виз, туристических страховок и других документов. Пользователям предлагается заполнить форму, оплатить услугу и ждать подтверждения, однако в реальности документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом.

Антон Немкин подчеркнул, что мошенники активно используют контекстную рекламу и мессенджеры, чтобы их фальшивые сайты появлялись в топе поисковой выдачи. Они имитируют интерфейс официальных структур, используют гербы, формы заявок и даже поддельные отзывы. По его словам, чаще всего жертвами становятся пожилые люди, студенты и сезонные работники, у которых не хватает опыта для проверки подлинности интернет-ресурсов.

Депутат призвал граждан быть бдительными и тщательно проверять ресурсы, предлагающие услуги по оформлению документов.