Депутат Немкин рассказал о новой схеме мошенничества через Telegram с целью кражи личных данных
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT рассказал о новой схеме мошенничества через Telegram с целью кражи личных данных.
Эксперт призвал россиян быть внимательными к любым сообщениям, которые приходят от неизвестных пользователей. Иногда аферисты отправляют сообщения якобы от поддержки мессенджера.
Мессенджер также могут использовать для фишинговых атак, когда под видом важной информации присылают вредоносные ссылки или файлы.
Немкин посоветовал перед открытием ссылок или документов от неизвестных пользователей проверять домен, чтобы убедиться в их безопасности.
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