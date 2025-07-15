Депутат Немкин призвал сделать фильтрацию подозрительных звонков базовой функцией

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил в беседе с RT, что автоматическая фильтрация подозрительных звонков должна быть базовым функционалом, а не платной опцией.
Парламентарий отметил, что проблема особенно актуальна для уязвимых групп: пожилых людей, подростков и лиц с ограниченными возможностями. Не все могут установить и настроить антифрод-приложения, поэтому система фильтрации от оператора — важный элемент цифровой защиты.
По словам депутата, операторы уже могут определять подмену номера, аномальное количество вызовов и шаблонные мошеннические фразы, автоматически помечая такие звонки как потенциально опасные.
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