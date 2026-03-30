Депутат Немкин предупредил о схеме мошенников с уведомлением о «взломе» личного кабинета

Аферисты продолжают разрабатывать новые методы обмана россиян. Среди последних трендов — рассылка сообщений о «взломе» личного кабинета. Подробнее рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с Life.ru .

По его словам, люди получают уведомления с тревожной информацией и призывами срочно перейти по ссылке для «защиты» аккаунта или восстановления доступа. Однако эти ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи учетных данных или установки вредоносного программного обеспечения.

Депутат отметил, что такая схема — это классический пример социальной инженерии, адаптированный под актуальные страхи пользователей. Злоумышленники эксплуатируют чувство тревоги и создают ощущение срочности.