Депутат Немкин предупредил о схеме мошенничества с платежами за ЖКУ

Депутат Государственной думы РФ и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с перерасчетом платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам парламентария, злоумышленники рассылают сообщения от имени коммунальных служб, утверждая, что необходимо завершить «перерасчет за электроэнергию». Под различными предлогами они пытаются заполучить личные данные граждан.

Немкин напомнил, что коммунальные службы не запрашивают личные данные по телефону, и такую информацию можно уточнить только через официальные каналы, управляющие компании или ресурсоснабжающие организации.