Депутат Немкин предупредил о росте случаев мошенничества на площадках бесплатных объявлений

Площадки бесплатных объявлений остаются уязвимыми для мошенников, использующих доверие граждан и формат частных сделок. Об этом RT сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одной из распространенных схем является продажа несуществующего товара. Злоумышленники публикуют объявление с заниженной ценой, убеждают перевести предоплату под предлогом высокого спроса или бронирования, после чего исчезают.

Также активно применяются фишинговые схемы с поддельными страницами оплаты. Покупателю направляют ссылку, которая визуально копирует известный сервис доставки или маркетплейс. Человек вводит данные карты, думая, что оплачивает доставку, а деньги уходят мошенникам.

«Распространена и схема с переводами через систему быстрых платежей по номеру телефона. Продавец настаивает на мгновенной оплате... После перевода связь обрывается. Нередко средства уходят на счета подставных лиц», — поделился собеседник.

Еще одна схема — вымогательство под видом возврата средств. Мошенник инсценирует «ошибку платежа», представляется сотрудником поддержки и предлагает вернуть деньги, запрашивая данные карты или код из смс.

Появляются и более сложные схемы: «безопасные сделки» с фальшивой службой поддержки, поддельные чеки, вредоносные файлы под видом договора купли-продажи, сбор паспортных данных, шантаж и технологии дипфейка.

«Главный фактор риска — спешка и давление. Если вас торопят, требуют предоплату, перевод на "безопасный счет", установку стороннего приложения или передачу кода из смс, это практически всегда мошенничество», — заключил депутат.