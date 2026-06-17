Депутат Немкин предупредил о распространении поддельных мобильных приложений
Депутат Государственной думы РФ и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил россиян о новой схеме цифрового мошенничества. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам парламентария, злоумышленники создают поддельные мобильные приложения, маскируя их под популярные сервисы, ранее удаленные из AppStore и Google Play.
Для распространения фальшивых программ мошенники используют короткие видеоролики, рекламу в мессенджерах и искусственное повышение позиций сайтов в поисковой выдаче. Основная цель таких схем — кража учетных записей, установка вредоносного программного обеспечения и незаконный сбор персональных данных пользователей.