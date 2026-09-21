Депутат Немкин предупредил о персонализированных схемах мошенников

Мошенники все чаще маскируют обман под сообщения о записи к врачу, пособиях, доставках и заказах с маркетплейсов. Депутат Госдумы Антон Немкин призвал не переходить по неожиданным ссылкам и проверять обращения через официальные каналы, пишет RT .

Немкин заметил, что злоумышленники уходят от шаблонных сообщений о выигрыше или проблемах с банком. Вместо этого они используют привычные жизненные ситуации: оформление документов, налоговые вопросы, госуслуги, покупки, выплаты и медицинские сервисы.

Особенно уязвимой остается медицинская тема. Мошенники предлагают «бесплатное обследование», требуют подтвердить запись, оплатить услугу или обещают компенсацию за лечение. По словам депутата, вопросы здоровья заставляют людей действовать быстро и эмоционально, особенно если собеседник представляется сотрудником клиники или страховой компании.

Также преступники сообщают о якобы положенных пособиях, перерасчете выплат или необходимости срочно подтвердить данные. Они создают ощущение, что деньги можно потерять, если не выполнить требование немедленно.

В схемах с доставками и маркетплейсами жертве сообщают о проблеме с заказом, небольшой доплате или смене адреса. Немкин предупредил: не следует переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, передавать данные карты и коды из СМС. При сомнениях нужно самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам.