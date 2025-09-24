Депутат Немкин предупредил о новой схеме мошенничества от имени сотрудников «финансового контроля»

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT предупредил о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники представляются «сотрудниками финансового контроля» и заявляют жертве о множестве оформленных на ее имя кредитов.

«Далее предлагается "решение" — якобы нужно заплатить страховку (сумма достигает 400 тысяч рублей), чтобы "закрыть" эти займы и избежать проблем. Схема рассчитана на создание ощущения официальности и срочности: звонящие действуют уверенно, используют термины и угрозы о возможных последствиях, вынуждая человека действовать быстро и без проверки», — рассказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что ни один легальный орган или банк не будет просить срочно переводить деньги на неизвестные номера для «страховки» или «закрытия» кредитов.

«Поэтому, во-первых, не стоит выполнять никаких переводов и сообщать реквизиты карт или коды из смс. Во-вторых, необходимо прекратить разговор и перезвонить в реальную организацию по официальному телефону (указанному на сайте банка или в договоре) — никогда не используйте номера, которые диктует собеседник», — подчеркнул Немкин.

Если перевод уже сделан, нужно немедленно связаться с банком, заблокировать карту, запросить отмену операции и оформить заявление о мошенничестве, заключил депутат.