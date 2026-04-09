Депутат Немкин предупредил о новой мошеннической схеме с «ускорителями интернета»

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил о новой мошеннической схеме с так называемыми «ускорителями интернета». Злоумышленники предлагают пользователям установить специальные сервисы для повышения скорости и стабильности сети, которые на деле дают доступ к личным данным, написал Life.ru .

По словам Немкина, жертве обычно отправляют ссылку или инструкцию с предложением скачать «ускоритель» либо изменить сетевые настройки. После этого весь интернет-трафик может проходить через инфраструктуру злоумышленников. Это позволяет перехватывать логины, пароли, коды подтверждения и даже содержимое переписок, включая доступ к аккаунтам в мессенджерах и других сервисах.

Особую опасность представляет то, что такие приложения маскируются под легитимные решения и не вызывают подозрений. Пользователь, рассчитывая на улучшение связи, фактически сам передает доступ к своим данным. В результате злоумышленники могут получить полный контроль над аккаунтами и использовать их для дальнейших атак — от рассылки вредоносных сообщений до попыток хищения денег у контактов жертвы.

«Важно помнить: любые сторонние сервисы, обещающие ускорить работу приложений или обойти ограничения, — зона повышенного риска. Безопаснее использовать только официальные инструменты и избегать установки сомнительных программ», — добавил член комитета Госдумы.