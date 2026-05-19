Депутат Немкин предупредил, что мошенники могут использовать тему «подтверждения поездки»

С приближением летнего отпускного периода активизируются мошенники, использующие повышенный спрос на билеты и аренду жилья. Об этом напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

По его словам, пользователи сталкиваются с предложениями горящих туров, билетов по заниженным ценам и больших скидок на отели. Однако после оплаты человек либо вовсе не получает услугу, либо сталкивается с несуществующим бронированием уже по прибытии на место отдыха.

Немкин предупредил о распространении фишинговых рассылок и сообщений в мессенджерах, маскирующихся под уведомления от банков, туроператоров или сервисов бронирования. Злоумышленники нередко используют темы «подтверждения поездки» или «изменения даты рейса».