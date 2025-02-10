Депутат Немкин предупредил, что «Госуслуги» не используют звонки для связи с пользователями

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил о новой мошеннической схеме.

Злоумышленники пытаются выманить данные пользователей, используя звонки под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги».

«Злоумышленники рассчитывают на недостаточную осведомленность граждан и создают у жертвы ощущение срочности, вынуждая ее сообщить код из смс, который фактически дает доступ к учетной записи. Важно понимать, что портал „Госуслуги“ не использует телефонные звонки для связи с пользователями, а вся официальная информация предоставляется только через личный кабинет или проверенные почтовые адреса», — пояснил депутат.

Он посоветовал прекратить разговор, если поступил подобный звонок, и ни в коем случае не передавать коды подтверждения посторонним лицам. Также он рекомендует внимательно проверять отправителей сообщений и предупредить о подобных звонках родственников, особенно пожилых людей. Повышение цифровой грамотности и бдительность помогут не попасться мошенникам.