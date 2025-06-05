Депутат Немкин предупредил, что аферисты стали красть данные под видом сообщений от авиакомпаний

Летний период становится горячим не только для отдыхающих, но и для киберпреступников. Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью Life , участились случаи фишинговых атак, маскирующихся под уведомления от авиакомпаний.

По словам парламентария, злоумышленники рассылают письма и SMS с информацией о якобы измененных рейсах, необходимости возврата средств за билеты или доплаты за багаж. В таких сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, практически неотличимый от настоящего благодаря использованию логотипов и фирменного стиля. Основная цель злоумышленников — получить данные банковских карт или паспортные сведения.

Особенность этих атак — в грамотной работе на психологию. Человек, находящийся в стрессе перед поездкой, скорее всего, не станет перепроверять информацию.

Часто подобные «точечные» атаки возможны благодаря утечкам персональных данных из туристических сервисов или гостиниц. Это делает фишинг особенно опасным, так как жертва убеждена в подлинности уведомления, отметил депутат.

Для защиты от мошенничества Немкин рекомендовал использовать только официальные приложения перевозчиков, не переходить по ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплаты или ввода данных карты.