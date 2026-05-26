Депутат Немкин предупредил, что аферисты начали маскировать вредоносное ПО под антивирусы

Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал RT о новой мошеннической схеме. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, выдавая его за антивирусы и «защитные сервисы» для смартфонов.

Парламентарий объяснил, что людям сообщают о якобы зафиксированной угрозе, попытке взлома банковского приложения или об утечке данных. После этого предлагают установить «официальный антивирус» или специальную программу защиты. Однако на деле это вредоносное ПО, которое дает преступникам контроль над устройством.

Такие файлы обычно рассылаются через мессенджеры под видом APK-приложений, архивов или обновлений безопасности.

После установки вредоносная программа может получить доступ к SMS-сообщениям, пуш-уведомлениям, банковским приложениям, контактам и другим данным пользователя.

Депутат напомнил, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов не отправляют гражданам файлы для установки через мессенджеры и не требуют срочно скачивать какие-либо «защитные приложения».

Любая подобная просьба — это серьезный сигнал о попытке мошенничества, подчеркнул Антон Немкин. Особенно важно сохранять бдительность, если вас пытаются запугать и заставляют действовать немедленно.