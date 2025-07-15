Депутат Немкин посоветовал иметь резервную карту на случай потери основной

При потере платежной карты необходимо оперативно предпринять меры, чтобы избежать несанкционированного списания денег. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.
«В первую очередь необходимо как можно скорее заблокировать карту», — отметил депутат.
Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк. Если доступа к онлайн-сервисам нет, следует позвонить на горячую линию финансового учреждения. Парламентарий также посоветовал проверить последние операции по карте на предмет несанкционированных списаний.
Кроме того, Немкин рекомендовал заранее подготовиться к подобным ситуациям. Так, стоит иметь резервную карту или небольшой запас наличных на случай экстренной блокировки.
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