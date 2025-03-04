Федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предостерег от использования сайтов с исключительно положительными отзывами. Зачастую такие комментарии создаются мошенниками для ложного впечатления надежности, отметил депутат в беседе с RT.
Он также выделил дополнительные признаки подозрительных веб-ресурсов. Один из них — отсутствие полной контактной информации о компании, такой как адреса, телефоны или электронные почты.
«Иногда мошенники используют только контактную форму или общие почтовые ящики», — предупредил парламентарий.
Другим тревожным сигналом могут служить неактивные или поддельные страницы с информацией о компании и политикой конфиденциальности. На мошеннических ресурсах эти разделы часто отсутствуют или содержат общие расплывчатые формулировки.
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