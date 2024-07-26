Депутат Немкин назвал шумы и эхо признаками прослушки телефона

Шумы, эхо во время звонков и чрезмерное перегревание смартфона может сигнализировать об установленной прослушке на телефоне. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА «Новости».

По его словам, также на наличие шпионского ПО указывает повышенное потребление мобильного трафика. Все перечисленные признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам.

Также в настройках стоит посмотреть, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».