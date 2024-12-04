Депутат Немкин напомнил никогда не переходит по ссылкам в подозрительных письмах

Чтобы защититься от мошенников, нужно, в первую очередь, самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Он напомнил, что ни когда и ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам из писем. Даже если оно якобы пришло от банка, лучше самостоятельно зайти на официальный сайт или перезвонить и уточнить, что это действительно официальная рассылка.
Немкин добавил, что мошенники становятся все более изобретательными, поэтому нельзя уповать на системы против кибератак или антивирусы, нужно всегда самим соблюдать осторожность.
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