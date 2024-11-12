Депутат Немкин: мошенники все чаще используют многоступенчатые схемы давления на людей

Злоумышленники все чаще используют многоступенчатые варианты давления на людей. Речь идет, например, о схемах с поддельными инвестициями и криптовалютами. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

По его словам, на первом этапе мошенники пытаются привлечь жертву, предлагая легкие способы заработка. Далее человека регистрируют на поддельной платформе, где можно увидеть «рост» виртуальных вложений.

«После нескольких „успешных“ операций жертве предлагают вложить более значительные суммы, но, когда она пытается вывести деньги, средства становятся недоступными, и мошенники исчезают», — предупредил депутат.

Парламентарий также указал на популярность схемы с «долговой помощью». Аферисты предлагают услуги по списанию долгов, а после требуют аванс и перестают выходить на связь.