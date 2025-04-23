Депутат Немкин: мошенники активно используют поддельные отзывы для обмана людей

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рассказал RT , что в эпоху цифрового потребления важно уметь отличать реальные комментарии от поддельных.

«Мошенники активно используют поддельные отзывы», — заявил парламентарий.

По его словам, фальшивые комментарии часто не содержат подробностей и пестрят фразами вроде «все быстро и качественно». Они могут появляться группами в короткий промежуток времени.

Немкин посоветовал обращать внимание на фразы о честности сделки и призывы к немедленным действиям. Он рекомендовал проверять информацию на независимых ресурсах и изучать отзывы на разных площадках.