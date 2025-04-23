Депутат Немкин: мошенники активно используют поддельные отзывы для обмана людей
Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рассказал RT, что в эпоху цифрового потребления важно уметь отличать реальные комментарии от поддельных.
«Мошенники активно используют поддельные отзывы», — заявил парламентарий.
По его словам, фальшивые комментарии часто не содержат подробностей и пестрят фразами вроде «все быстро и качественно». Они могут появляться группами в короткий промежуток времени.
Немкин посоветовал обращать внимание на фразы о честности сделки и призывы к немедленным действиям. Он рекомендовал проверять информацию на независимых ресурсах и изучать отзывы на разных площадках.
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