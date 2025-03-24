Депутат Немкин: критическое мышление поможет не стать жертвой аферистов

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин указал на активизацию мошенников в условиях ужесточения законодательства и новых мер борьбы с обманом. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, мошенники стремятся адаптироваться к изменениям и находить новые способы обхода защитных механизмов для сохранения своих доходов. Они нацелены на пожилых людей и пользователей с низким уровнем цифровой грамотности, пояснил парламентарий.
«Для защиты от телефонных мошенников каждому гражданину необходимо прежде всего проявлять бдительность и сохранять критическое мышление во время общения по телефону», — заявил Немкин.
Он напомнил, что официальные организации никогда не запрашивают конфиденциальные данные через звонки или сообщения. В случае попыток получения такой информации или угроз блокировкой счетов следует прекратить разговор.
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