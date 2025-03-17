Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT о распространенных схемах мошенничества в мессенджерах.

Одной из наиболее популярных схем является фишинг, когда пользователям отправляются сообщения с просьбой перейти по ссылке. Эти ссылки ведут на фальшивые веб-сайты, собирающие персональные данные и банковские реквизиты.

Немкин также упомянул о мошеннических розыгрышах и акциях, предлагающих участие в лотереях или получение выгодных предложений от известных брендов. Пользователей обманом заставляют переходить по ссылкам, заполнять анкеты или вносить платежи, что в конечном итоге приводит к утечке личных данных или потере денежных средств.

Еще одним методом мошенничества является создание поддельных аккаунтов сотрудников служб безопасности банков или популярных сервисов. Мошенники сообщают о подозрительной активности и вынуждают пользователей делиться конфиденциальной информацией.