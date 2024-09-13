Депутат Немкин: деанонимизация в интернете помогает бороться с мошенниками

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий администраторов каналов с аудиторией более 10 тысяч человек передать сведения о себе в Роскомнадзор. Необходимость таких мер объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, реализация соответствующей инициативы направлена на защиту граждан РФ.

«Зачастую к анонимности в интернете прибегают преступники, чтобы без рисков для себя обманывать людей, красть у них персональные данные и деньги», — пояснил депутат.

Таким образом, деанонимизация в Сети помогает бороться с мошенничеством. Обеспечение безопасности россиян — важная цель, к которой нужно стремиться сообща, заявил парламентарий.