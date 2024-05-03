Депутат Немкин: большинство американцев выступают за ограничение работы TikTok | 360°

03 мая 2024, 16:18
Депутат Немкин: большинство американцев выступают за ограничение работы TikTok
Большая часть населения США выступает за ограничение работы соцсети TikTok из-за несоблюдения местного законодательства. Об этом «Ридусу» сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам депутата, люди понимают, что возможный запрет соцсети будет обусловлен исключительно соображениями безопасности.
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Ранее американский конгресс обязал китайскую компанию ByteDance, владеющей TikTok, продать соцсеть в течение года.
США
TikTok
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