Депутат Немкин: большинство американцев выступают за ограничение работы TikTok | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:18 Депутат Немкин: большинство американцев выступают за ограничение работы TikTok

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Большая часть населения США выступает за ограничение работы соцсети TikTok из-за несоблюдения местного законодательства. Об этом «Ридусу» сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, люди понимают, что возможный запрет соцсети будет обусловлен исключительно соображениями безопасности.

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Ранее американский конгресс обязал китайскую компанию ByteDance, владеющей TikTok, продать соцсеть в течение года.