Депутат Немкин: аферисты выманивают код для «Госуслуг» через схемы с выплатами

Злоумышленники придумывают новые способы выманивать у людей коды для входа на портал «Госуслуги». Об этом в интервью RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, мошенники часто звонят или пишут пользователям от имени сотрудников службы поддержки портала или банков. Они сообщают о якобы подозрительной активности на аккаунте и просят продиктовать код из смс или пуш-уведомления, чтобы «подтвердить личность» или «заблокировать вход».

Еще один популярный способ — фишинговые сайты и письма. Аферисты создают копии «Госуслуг», отправляют сообщения с просьбой перейти по ссылке для подтверждения учетной записи или восстановления доступа, пояснил депутат.

Парламентарий также указал на использование схем с рекламой выплат, субсидий или компенсаций. Жертве предлагают авторизоваться через «Госуслуги» по специально присланному коду или перейти по ссылке. Стремление быстро получить выгоду ослабляет бдительность.