Депутат Немкин: аферисты стали применять схему с недеактивированными сим-картами

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT предупредил о мошеннических схемах с недеактивированными сим-картами.
Депутат пояснил, что злоумышленники используют интернет-ботов для быстрой проверки активности номеров, что позволяет им действовать оперативно. Они могут оформлять займы через МФО по восстановленному номеру. Это серьезный повод пересмотреть механизмы аутентификации в подобных системах, заявил парламентарий.
По словам Немкина, подобные схемы особенно опасны для тех, кто давно сменил номер телефона. Номера могут быть использованы против прежних владельцев. Речь идет не только о финансовых рисках, но и о компрометации личных данных.
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