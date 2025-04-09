Депутат Немкин: аферисты стали применять схему с недеактивированными сим-картами

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT предупредил о мошеннических схемах с недеактивированными сим-картами.

Депутат пояснил, что злоумышленники используют интернет-ботов для быстрой проверки активности номеров, что позволяет им действовать оперативно. Они могут оформлять займы через МФО по восстановленному номеру. Это серьезный повод пересмотреть механизмы аутентификации в подобных системах, заявил парламентарий.

По словам Немкина, подобные схемы особенно опасны для тех, кто давно сменил номер телефона. Номера могут быть использованы против прежних владельцев. Речь идет не только о финансовых рисках, но и о компрометации личных данных.